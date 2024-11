Porta-bandeiras mirins da Mangueira ’interpretaram’ as protagonistas de ’Wicked’ - Divulgação / Universal Studios

Porta-bandeiras mirins da Mangueira ’interpretaram’ as protagonistas de ’Wicked’Divulgação / Universal Studios

Publicado 29/11/2024 09:43 | Atualizado 29/11/2024 10:08

Rio – A Mangueira do Amanhã, escola de samba mirim da Estação Primeira, divulgou, nesta quinta-feira (28), dois pôsteres inspirados no filme "Wicked", que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. A ação, protagonizada pelas porta-bandeiras mirins Lorrana Souza de Castro e Thalita de Oliveira, foi feita em parceria com a Universal Studios, destacando as tradicionais cores verde e rosa da agremiação.

Lorrana e Thalita recriaram os cartazes originais, substituindo as atrizes Ariana Grande e Cynthia Erivo, que interpretam as personagens principais do filme, Glinda e Elphaba, respectivamente.

"Verde vai muito bem com rosa! E a Mangueira do Amanhã sabe muito bem disso! E as similaridades da escola com o mundo de Wicked não param por aí, pois a magia da música e da dança tem o poder de transformar a vida das pessoas. Por isso é tão especial ter Lorrana e Thalita, as porta-bandeiras mirins da Mangueira do Amanhã, como Elphaba e Glinda nesses pôsteres, pois essa escola representa tudo que Wicked é em essência", afirmou a Universal Studios, em publicação nas redes sociais.

As imagens renderam elogios de famosos nas redes. "Que lindas!", comentou a atriz Larissa Manoela. "Que lindeza! Muito feliz em ver esse encontro das artes!", destacou a rainha de bateria e presidente da escola mirim da Mangueira, Evelyn Bastos. "Que trabalho lindo!", escreveu a ex-modelo e ex-rainha de bateria Luma de Oliveira.

Sobre o filme

Inspirado em um dos musicais de maior sucesso da Broadway, "Wicked", dirigido por Jon M. Chu, estreou no país em 21 de novembro.

A obra conta a história de Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, e Glinda, vivida por Ariana Grande, que apesar das diferenças de personalidade, se tornam grandes amigas na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz. Após um encontro com o Mágico de Oz, a amizade entre elas chega a uma encruzilhada, e suas vidas tomam caminhos muito diferentes.