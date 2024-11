Componentes do Salgueiro vão iniciar ensaios na Rua Maxwell - Anderson Borde

Publicado 28/11/2024 07:49

Rio - O Salgueiro realizará, nesta quinta-feira (28), a partir das 20h, seu primeiro ensaio de rua rumo a 2025. O evento vai agitar a Rua Maxwell, no Andaraí, Zona Norte do Rio. A concentração será na altura do condomíno Tijolinho, e o público pode acompanhar a evolução dos componentes nas calçadas.

"Os ensaios de rua são fundamentais para que a gente garanta o melhor desempenho dentro de cada quesito. Temos uma comunidade bastante presente, e os primeiros ensaios dentro da quadra já mostraram a garra que o nosso componente sempre apresenta", destaca o presidente André Vaz.

Para Igor Sorriso, intérprete que lidera o carro de som, a participação do público é um ponto alto. "É muito bom sentir a energia e vibração do público. Eles são um termômetro para nós e um incentivo ainda maior para que a gente possa buscar a perfeição a cada semana", afirma.

A Vermelho e Branco levará à Marquês de Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", criado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A narrativa mergulha nas tradições místicas e espiritualistas que prometem proteger o corpo contra males físicos e espirituais, conectando influências africanas, europeias e indígenas da cultura brasileira.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.