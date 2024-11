Shows e minidesfiles de escolas com presença de famosos abrem comemoração do Dia Nacional do Samba - Vitor Melo / Rio Carnaval

Shows e minidesfiles de escolas com presença de famosos abrem comemoração do Dia Nacional do SambaVitor Melo / Rio Carnaval

Publicado 30/11/2024 08:31 | Atualizado 30/11/2024 10:41

Rio - O Dia Nacional do Samba, celebrado na segunda-feira (2), ganhou a primeira noite de comemoração no Rio nesta sexta-feira (29), na Cidade do Samba, Zona Portuária. O carnaval fora de época contou com shows de ícones da música, minidesfiles de escolas do Grupo Especial e presença de famosos.

A ex-BBB Rafa Kalimann, musa da Imperatriz Leopoldinense, foi uma das personalidades que marcaram presença. Ela decidiu ousar em um look transparente e completou o visual com um acessório na cabeça. Outra ex-sister que caiu no samba foi Giovanna Pittel, usando um vestido sem alça com estampa de oncinha. A atriz e rainha de bateria da Unidos da Viradouro, Erika Januza brilhou ao desfilar com a agremiação.



O evento iniciou com show do Cacique de Ramos. O cantor Belo encerrou a noite colocando o público para cantar os hits da carreira como, "Intriga da Oposição" e "Pra ver o sol brilhar". Através dos stories do Instagram, o artista compartilhou um trecho da apresentação: "Nessa a gente abre o coração. Que coro lindo".



Neste sábado (30), terá as apresentações da Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel. A abertura ficará por conta da roda Terreiro de Crioulo e o Samba da Volta no encerramento. No domingo (1º), as escolas Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela irão brilhar na avenida. O cantor Xande de Pilares completa a programação.