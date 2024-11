Camila Vilar, Crislin Andrade, Elis de Sá, Larissa Reis e Larissa Bayer - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 15:22 | Atualizado 30/11/2024 15:27

Rio - Nesta semana, a Unidos de Padre Miguel iniciou os preparativos para o seu retorno ao Grupo Especial após 52 anos. A formação ocorreu no barracão na Cidade do Samba. As musas e a rainha de bateria da escola receberam os figurinos que irão utilizar no desfile de 2025.

As novas musas, Camila Vilar, Crislin Andrade, Elis de Sá, Larissa Reis e Larissa Bayer, além da rainha de bateria, Andressa Marinho, receberam os figurinos entregues pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato, que assinam o enredo "EGBÉ IYÁ NASSÔ".

Este será um Carnaval de estreias para Andressa, que estará pela primeira vez à frente da bateria "Guerreiros da Unidos", comandada por Mestre Dinho, e para Camila e Crislin, que debutam como musas da comunidade.

"Assumir o posto de rainha de bateria é uma realização pessoal e um desafio que abraço com muita responsabilidade. Quero levar toda a energia da Unidos de Padre Miguel para a Avenida e representar com orgulho essa escola tão especial", afirmou Andressa Marinho.

A nova musa, Camila Vilar destacou o significado de ocupar o posto de musa neste retorno histórico. "Ser musa da Unidos neste momento tão marcante é um privilégio enorme. Representar a nossa comunidade na Sapucaí é emocionante e inesquecível." disse.

Crislin Andrade, que também estreia como musa, não escondeu a alegria. "É muito mais do que um sonho realizado. Representar a comunidade como musa em um ano tão importante para a escola é uma honra que levarei comigo para sempre."

Já as musas veteranas Elis de Sá, Larissa Reis e Larissa Bayer reforçaram o orgulho de participar desse momento. "Cada desfile é único, mas este tem um significado especial. A Unidos está voltando ao Grupo Especial, e tenho certeza de que faremos história na Avenida," ressaltou Elis.

Com o enredo que celebra a ancestralidade afro-brasileira e o legado de Iyá Nassô, a Unidos de Padre Miguel se prepara para um desfile onde a força da Vila Vintém será protagonizada.