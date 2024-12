Monique Rizzeto no Mini desfile da Vila Isabel - Fotos: Daniel Pinheiro

Monique Rizzeto no Mini desfile da Vila IsabelFotos: Daniel Pinheiro

Publicado 01/12/2024 15:35

Rio - No Mini desfile da escola de samba Vila Isabel, que ocorreu ontem (30), a nova musa da agremiação, Monique Rizzeto já mostrou a que veio. Com um body preto, com detalhes em dourado, ela faz referência a escuridão. O tema vem de acordo com o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", que será apresentado pela agremiação no carnaval 2025.



"Através da escuridão muitas pessoas sentem medos e gatilhos, porém também existe um outro lado no qual o escuro conforta quem precisa de silêncio e concentração”, explica.



fotogaleria

Monique volta à Vila Isabel após hiato de quase dez anos. Escola que marcou o início de sua trajetória no mundo do samba, onde estreou como passista.



Além de Musa da Vila Isabel, a beldade também irá desfilar como Rainha de Bateria da Acadêmicos de Niterói, e da Unidos da Barra da Tijuca, que se apresenta na Intendente Magalhães.