Isabella Arantes - Divulgação

Publicado 04/12/2024 17:07

Rio - A influenciadora Isabella Arantes fará sua estreia no Carnaval Carioca como musa do Acadêmicos do Salgueiro em 2025. Assistente de palco do programa "Domingo Legal", do SBT, a bailarina se destacou no Carnaval de São Paulo ao desfilar na Gaviões da Fiel e agora promete brilhar na Marquês de Sapucaí.

"Não sei explicar tamanha alegria! Estou com o coração acelerado e explodindo de felicidade por fazer parte da família salgueirense. Quero viver cada momento, sentir essa magia do Carnaval Carioca, brincar, sorrir, cantar, sambar e, juntos, brilharmos no maior espetáculo da Terra, com o Torrão Amado e ao som da Bateria Furiosa", declarou Isabella.



Sob o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira, Isabella integrará o desfile que mergulha nas tradições místicas e espiritualistas do Brasil. A Vermelho e Branco será a terceira escola a desfilar na segunda-feira, dia 3 de março.