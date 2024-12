Divulgação / Vila Isabel - Ensaios da Vila acontecem no Boulevard 28 de Setembro

Publicado 04/12/2024 09:47

Rio - A Unidos de Vila Isabel anunciou nesta terça-feira (5) a atualização do calendário para o Carnaval 2025. Devido à previsão de chuva forte nesta quarta-feira (4), o ensaio de rua desta semana foi adiado para domingo (8).



Além disso, a Azul e Branca do bairro de Noel ganhou mais um dia de treino em dezembro: domingo (15), o último ensaio do ano. Em seguida, a escola entra em recesso.



Os tradicionais ensaios no Boulevard 28 de Setembro retornam em 8 de janeiro e seguem até 12 de fevereiro. Em 2025, os treinos acontecerão exclusivamente às quartas-feiras.



O enredo da Vila é "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros.



Confira as datas dos ensaios de rua da Vila

Dezembro: 8, 11 e 15

Janeiro: 8, 15, 22 e 29

Fevereiro: 5 e 12