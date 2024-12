Caterine Sanchez é a nova rainha da escola de samba União do Parque Acari - Divulgação

Publicado 05/12/2024 12:03

Rio - A escola de samba União do Parque Acari, da Série Ouro, apresentou a estilista e dançarina Caterine Sanchez como a nova rainha da agremiação. O anúncio foi feito através das redes sociais, nesta quarta-feira (4)

"Estou muito animada para dançar como rainha do Parque Acari neste carnaval! Mal posso esperar para aprender mais sobre a história do samba e me integrar à comunidade em fevereiro de 2025", declarou a estilista.Caterine é uma figura reconhecida no universo da moda, tendo fundado sua marca em 2009, especializada em roupas femininas. Suas criações já foram destaque em eventos de renome, como estreias no tapete vermelho e na New York Fashion Week (NYFW). Além disso, ela acumulou experiência trabalhando em casas de moda prestigiadas, como Alexander Wang e Mary McFadden.A nova rainha da escola também trabalhou como figurinista para a série da Netflix "Partnertrack", além de apresentações no Lincoln Center e no Madison Square Garden, em Nova York.No desfile de 2025, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo desenvolvido pelo carnavalesco Guilherme Estevão, "Cordas de Prata – Um Retrato Musical do Povo", uma homenagem ao violão. A tricolor do Complexo do Acari irá desfilar na segunda noite da Série Ouro, no sábado (1º).