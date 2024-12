Exposição reúne imagens do desfile da Viradouro em 2024 - Divulgação / Renata Xavier

Publicado 19/12/2024 15:52

Rio - Uma exposição em homenagem ao desfile campeão da Viradouro está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). A mostra "Arroboboi, Dangbé", mesmo nome do enredo da escola, foi inaugurada nesta quarta-feira (18) e vai ficar disponível para visitação até o dia 9 de março.

Reunindo 200 fotografias de Renata Xavier, 20 fantasias, incluindo três de destaque criadas pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, a seleção ilustra e celebra o enredo que garantiu o terceiro título do Grupo Especial da agremiação de Niterói, em 2024, além de fazer um chamado para o Carnaval 2025.



"No desfile deste ano, uma das novidades foi o uso criativo da iluminação cênica e a Viradouro surpreendeu e encantou o Brasil com um arco-íris de luz que clareou o céu do Sambódromo. As fantasias que brilham no escuro estarão na exposição que revive esta experiência através da ambientação e da montagem circular que evoca a serpente que engole a própria cauda, simbolizando o eterno recomeço", destaca Renata.



O carnavalesco Tarcísio Zanon comemora a chance do público de rever o trabalho campeão. "É emocionante ver a Viradouro ocupando um espaço tão importante para a cultura nacional e niteroiense que é o MAC. A nossa presença terá fantasias e partes de alegorias que fizeram parte de um desfile campeão que significou para Niterói um motivo de grande orgulho."



A exposição está em cartaz de terça a domingo das 10h às 18h, com entrada gratuita às quartas e todos os dias para moradores de Niterói. Quem for de fora paga R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

O Museu de Arte Contemporânea fica no Mirante da Boa Viagem.