Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande Rio - Webert Belicio / Agnews

Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande RioWebert Belicio / Agnews

Publicado 18/12/2024 08:51

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, marcou presença no ensaio da Grande Rio, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (17). A rainha de bateria esbanjou simpatia e, como de costume, deu um show de samba no pé. Ela também recebeu o carinho dos fãs e atendeu aos pedidos de fotos. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido verde e vermelho de crochê, com detalhes brilhosos, que valorizava seu corpo escultural.

fotogaleria

No Instagram, a namorada de Diogo Nogueira celebrou o tema da escola de samba para 2025, que exalta o Pará, destacando belezas naturais, música, comida, religiosidade, lendas e outros aspectos. "Hoje, os passos vêm marcados no compasso do Carimbó e nas cores da minha escola. O Pará se revela no ritmo da Grande Rio, com a energia das pororocas e a dança que faz tremer o chão. Carnaval é encantaria e tá só começando", escreveu.

Além de Paolla, as musas Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, e a apresentadora Karen Lopes, compareceram ao ensaio. O enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acadêmicos do Grande Rio (@granderio)