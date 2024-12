Alunas trans de projeto social vão participar do desfile da escola - Divulgação

Alunas trans de projeto social vão participar do desfile da escolaDivulgação

Publicado 20/12/2024 17:35

Rio - A diretoria do Paraíso do Tuiuti surpreendeu, na última quarta-feira (18), 15 alunas trans do projeto social "Transcidadania no Samba" com um convite para desfilar na escola, representando Eloína dos Leopardos, travesti que foi a primeira rainha de bateria do Carnaval, na década de 1970, e homenageada dentro do enredo de 2025 da agremiação.



As alunas estão fazendo aula de samba no pé desde outubro em uma iniciativa do Tuiuti, em parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), que tem como objetivo a inclusão de pessoas trans.



"Esse enredo tem proporcionando uma energia única no Tuiuti, e nós tínhamos que colocá-las nesse desfile. Elas estão empenhadas realizando toda semana aula de samba no pé, então criamos uma ala para que representem a Eloína, que foi a primeira rainha de bateria do Carnaval e é uma travesti", destacou o carnavalesco Jack Vasconcelos.

Bruna Benevides, presidente da Antra, exaltou a iniciativa. "Estamos colocando a travestilidade no centro desse enredo. Estamos nos sentimos representadas porque é uma forma de elevar a autoestima e promover a cidadania das trans e travestis. Todos somos Xica Manicongo."

A Tuiuti será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, com um enredo em homenagem a Xica Manicongo, considerada a primeira travesti não indigena do Brasil.