Marcos Ferreira, novo diretor de Harmonia da Vizinha Faladeira - Divulgação

Marcos Ferreira, novo diretor de Harmonia da Vizinha FaladeiraDivulgação

Publicado 21/12/2024 13:01 | Atualizado 21/12/2024 13:01

Rio - A Vizinha Faladeira efetivou Marcos Ferreira como novo diretor geral de Harmonia. Ele vai ocupar o cargo de Luiz Carlos Amâncio, que se desligou da agremiação por motivos particulares.

Oriundo de Padre Miguel, Marcos começou a sua trajetória desfilando pelas alas da comunidade da Verde e Branco da Zona Oeste. Após fazer o curso de formação no quesito no Paraíso do Tuiuti, passou a exercer a função na própria escola, passando por Tradição e atuando pela Vizinha.

"Para mim será um desafio em tanto estar à frente da Harmonia de uma das escolas mais tradicionais e antigas do carnaval carioca. Vou buscar colocar em prática tudo o que aprendi e ajudar a levar a vizinha à Marques de Sapucaí", destaca Marcos Ferreira.

A agremiação será a sétima escola a desfilar no dia 3 de março, com o enredo "Carnaval Pra Gringo Ver", de autoria do carnavalesco Marcus Ferreira, pela Série Prata, na Intendente Magalhães.