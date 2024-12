Diogo Jesus e Bruna Santos vão treinar na sede do Fluminense para o Carnaval 2025 - Divulgação / Mocidade Independente de Padre Miguel

Diogo Jesus e Bruna Santos vão treinar na sede do Fluminense para o Carnaval 2025Divulgação / Mocidade Independente de Padre Miguel

Publicado 23/12/2024 14:03

Rio - Em uma parceria inédita, a Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou um acordo com a diretoria do Fluminense para potencializar a preparação do casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, Diogo Jesus e Bruna Santos. A partir de agora, a dupla realizará seus treinamentos nas dependências do clube, em Laranjeiras, na Zona Sul, contando com uma estrutura de ponta para garantir o melhor desempenho na avenida.