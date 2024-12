Bola Preta reuniu 800 mil pessoas no sábado de carnaval em 2024 - Fernando Maia / Riotur

Bola Preta reuniu 800 mil pessoas no sábado de carnaval em 2024Fernando Maia / Riotur

Publicado 25/12/2024 10:50 | Atualizado 25/12/2024 10:55

Rio - O Cordão da Bola Preta, bloco mais tradicional do Carnaval do Rio, vai promover nesta sexta-feira (27) uma missa para celebrar seus 106 anos de fundação. O aniversário é no dia 31 de dezembro.

A cerimônia religiosa será na Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, na Praça da República, no Centro, a partir das 11h, com a presença da diretoria, dos músicos da famosa banda do Bola Preta e de frequentadores do bloco.

"Cada aniversário do Cordão da Bola Preta nos gera uma expectativa muito positiva do bloco conquistar ainda mais o público. Uma boa parte da nossa banda vai estar presente para animar o público, esperamos um comparecimento expressivo dos nossos foliões", diz Pedro Ernesto Marinho, presidente do bloco há 17 anos.

Pré-Réveillon

No sábado (28), o Bola Preta será a atração do pré-Réveillon do Alfa Bar, no Centro, às 15h, com entrada gratuita. Um pouco depois, a partir das 23h, o show será na quadra da Estação Primeira de Mangueira, e os ingressos custam partir de R$ 60, podendo ser comprados pela internet

No dia 18 de janeiro, o Bola, como é carinhosamente chamado pelos foliões, receberá em sua sede, na Rua da Relação, no Centro, a visita dos integrantes da Mangueira, para uma grande apresentação durante a feijoada.

Referência



O Bola Preta foi fundado em 31 de dezembro de 1918, sendo o bloco mais antigo em atividade no Rio. O desfile acontece tradicionalmente no sábado de Carnaval, partindo da Rua Primeiro de Março em direção à Avenida Presidente Antônio Carlos, com marchinhas e samba-enredo. Em 2024, cerca de 800 mil foliões marcaram presença.

"A expectativa é sempre aumentar esse número. A gente constata que o novo local não tem o mesmo glamour da Avenida Rio Branco [lugar onde o bloco desfilava antes do VLT] e por isso não recebe o mesmo público de anos anteriores", afirma Pedro Ernesto.

* Reportagem do estagiário João Alkmim, sob supervisão de Raphael Perucci