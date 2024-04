Tati Minerato é rainha de bateria da Estácio de Sá - Wellington Moura/Divulgação

Tati Minerato é rainha de bateria da Estácio de SáWellington Moura/Divulgação

Publicado 21/04/2024 06:00

Rio - Tati Minerato, 36 anos, começou o ano como rainha de bateria da Porto da Pedra no Carnaval. Após a escola amargar o último lugar e ser rebaixada para a Série Ouro, ela foi desligada da escola depois de três anos e admite que foi pega de surpresa e ficou chateada. A tristeza, no entanto, não durou muito tempo, e logo modelo foi convidada para ser rainha de bateria da Estácio de Sá, convite aceito com muito orgulho. A musa foi coroada recentemente na quadra da escola.

fotogaleria

A trajetória de Tati no Carnaval começou em 2002 como musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Mas, além de sua história com a folia, Minerato foi campeã do reality show "Power Couple", da Record, em 2018, com seu ex-marido, Marcelo Galático. Em 2020, ela foi escalada para entrar em "A Fazenda", mas devido a complicações sérias de uma cirurgia de lipoaspiração na região da cintura, foi dispensada antes mesmo de ser confinada após ficar 10 dias internada. Em entrevista ao Meia Hora, a musa paulistana fala de relacionamento, Carnaval e revela detalhes de como cuida da saúde e beleza. Confira!

Conte um pouco sobre como foi sua coroação na Estácio e como recebeu o convite para ser rainha de bateria?

Foi incrível! Muito além do que eu esperava! Fui muito bem recebida e acolhida pela comunidade. Estou muito feliz! Eu fui convidada pelo Presidente Marinho logo após meu desligamento da Porto da Pedra.



Você consegue ou tenta ser presente na escola e com a comunidade durante todo o ano?

Sim, sou muito presente. Gosto e acho muito importante participar dos ensaios e eventos da escola, sentir a energia da comunidade, a vibração da bateria e treinar o samba.



Com quanto tempo você já começa a se preparar para o Carnaval?

Eu costumo começar a me preparar de verdade na questão estética lá para agosto… Mas eu treino o ano inteiro.



Como é a sua alimentação na preparação para o desfile?

Eu procuro bons profissionais que me auxiliam nesse processo: médico endocrinologista, nutricionista, personal trainer. Faço tudo com acompanhamento médico.



Você foi pega de surpresa com a saída da Porto da Pedra?

Não esperava. Mas entendo e respeito a decisão. Sou grata por tudo o que vivi lá.



Por que acha que ocorreu a demissão?

Não sei por que ocorreu. Fiquei um pouco chateada com a forma que foi, mas vida que segue. Prefiro focar nos momentos bons e no aprendizado!



Você está solteira? Busca um namorado ou gosta de passar um período sozinha?

Estou solteira! Fiquei muito tempo casada, agora estou curtindo esse momento só, mais livre… a correria da minha vida afasta um pouco os pretendentes (risos).



Em 2020, você ficou fora de 'A Fazenda' por conta de uma complicação em uma cirurgia plástica. Sua relação com a vaidade mudou depois desse episódio?

Isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Não desejo para ninguém o que eu passei. Agora, penso mil vezes antes de fazer qualquer procedimento estético, pesquiso muito e procuro só bons profissionais. Não fiz mais nenhuma cirurgia depois disso. Só estou malhando mesmo.



Depois disso, voltou a ser convidada para 'A Fazenda'?

Eu fui convidada para outros realities shows da casa, mas não aceitei porque já tinha me comprometido com outros projetos e não podia ficar ausente.



Como você cuida da saúde, beleza e físico?

Eu treino crossfit seis vezes na semana, duas vezes musculação e agora tenho corrido com um grupo de amigos aos finais de semana. O importante é não ficar parada. A atividade física me faz muito bem, mantém o corpo bonito e alivia o estresse também.