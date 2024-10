Logo do enredo da Beija-Flor - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 15:46

Rio - A Beija-Flor, que em 2025 terá como enredo a trajetória de Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o lendário Laíla, vai abrir nesta quinta-feira (31) sua temporada de ensaios, a partir das 21h, com entrada franca.

O evento contará com a presença do casal de estre-sala e porta-bandeira Claudinho e Selminha Sorriso, da rainha da bateria da escola, Lorena Raíssa, do intérprete Neguinho da Beija-Flor, além dos demais segmentos.



A Beija-Flor será segunda a desfilar na segunda-feira de Carnaval. A quadra fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, Centro de Nilópolis.