Jojo TodynhoAnderson Borde / Agnews

Publicado 04/11/2024 17:35 | Atualizado 04/11/2024 17:44

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, anunciou nesta segunda-feira (4) que não desfilará no Carnaval 2025 pela Mocidade Independente de Padre Miguel. A cantora explicou que pretende realizar um novo procedimento cirúrgico, um lifting nas pernas, na mesma época da folia.



"Esse ano nem vou desfilar. Porque talvez eu vá fazer uma cirurgia da perna, um lifting. Deve ser no período do Carnaval. Vou viajar, volto, comemoro o meu aniversário (no dia 11 de fevereiro Jojó faz 28 anos) com vovó, e volto para fazer a cirurgia", contou ela.



A estreia de Jojo na Mocidade foi no ano passado, quando a escola levou para a avenida o enredo "Pede caju que dou... Pé de caju que dá!"



A influenciadora vem enfrentando diversas polêmicas nos últimos meses após abrir uma live em suas redes sociais e se declarar "mulher de direita". Jojo também anunciou que em 2026 pretende entrar na carreira política. O posicionamento gerou perdas de contrato e uma série de comentários críticos a suas falas.