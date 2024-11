Eliezer - reprodução Instagram

Eliezerreprodução Instagram

Publicado 28/11/2024 15:23 | Atualizado 28/11/2024 18:16

Rio - Eliezer fez um desabafo emocionante, nesta quinta-feira (28), após a internação do filho recém-nascido, Ravi. O bebê, de 17 dias, está em recuperação após uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O influenciador não conteve as lágrimas ao contar que sua filha mais velha, Lua, de 1 ano, chamou pelo irmão em casa.

fotogaleria

"Ontem eu estava com a Lua à noite, fazendo ela dormir. Ela foi até a porta do quarto dela e falou: 'abrir, abrir, abrir'. E eu falei: 'é hora de mimir, mimir, mimir'. E ela começou a falar: 'mão, mão, mão'. Eu fui dar a mão pra ela, porque ela já pede assim, mas ela tirou a minha mão e ficou irritada. Aí percebi que ela estava falando irmão", disse, visivelmente emocionado. "Ontem eu estava com a Lua à noite, fazendo ela dormir. Ela foi até a porta do quarto dela e falou: 'abrir, abrir, abrir'. E eu falei: 'é hora de mimir, mimir, mimir'. E ela começou a falar: 'mão, mão, mão'. Eu fui dar a mão pra ela, porque ela já pede assim, mas ela tirou a minha mão e ficou irritada. Aí percebi que ela estava falando irmão", disse, visivelmente emocionado.

Eliezer ainda revelou como a filha Lua tem reagido à ausência do irmão em casa. "Eles [as crianças] entendem e sentem tudo. Ontem ela bateu na porta e falou: 'Abre, abre'. Quando percebeu que o irmão não estava, ela ficou desolada", contou.



Saúde de Ravi mobiliza família e fãs

O recém-nascido deu entrada no hospital no último domingo (24). Viih Tube e Eliezer optaram por não revelar detalhes sobre a condição médica do bebê, mas informaram que ele passou por uma cirurgia delicada. A assessoria do casal divulgou uma nota pedindo orações e vibrações positivas.



"Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho", comunicou a assessoria.



Viih Tube, que também enfrentou complicações no parto de Ravi, precisou de cuidados médicos após 19 horas de trabalho de parto, incluindo uma transfusão de sangue. Apesar dos desafios, o casal segue unido em apoio à recuperação do filho e no cuidado com Lua.



"Contamos com a colaboração de todos para respeitarem este momento delicado da família", reforçou o comunicado.