Cozinheira relembrou saída do ’MasterChef Brasil’Reprodução/Youtube

Publicado 28/11/2024 20:03

Rio - Paola Carosella esteve no podcast "PodDelas" e comentou a decisão de sair do posto de jurada do programa "MasterChef Brasil", exibido na Band. A cozinheira disse que chegou um momento em que ela não tinha nenhuma novidade para oferecer aos telespectadores da atração.

fotogaleria "Eu senti que não tinha mais nada de novo para dar. Entrei sem saber o que estava fazendo, aprendi a fazer TV, construí uma personagem que eu gostei muito, que era a professora durona, mas que dava todas as dicas, que acompanhava no caminho do aprendizado, que acolhia, mas que era dura quando necessário", contou.

A chef de cozinha relatou que a emissora entendeu sua escolha de sair do reality culinário. "Chegou uma época, depois da edição que fizemos na pandemia, pensei: 'não tenho mais nada de novo para dar e não quero ficar fazendo a mesma coisa'. Preciso me colocar em lugares novos e dar coisas autênticas para as pessoas. Quando senti que entrei no modo repetitivo não fazia mais sentido. E a Band foi superamorosa, me deixou sair bem, foi tudo bonitinho".

Paola Carosella integrou o trio de jurados do "MasterChef Brasil" ao lado de Érick Jacquin e Henrique Fogaça entre 2014 e 2021. Atualmente, ela apresenta o Alma de Cozinheira, no GNT.