Publicado 28/11/2024 17:47 | Atualizado 28/11/2024 18:00

Rio - Alane Dias refletiu, nesta quinta-feira (28), sobre as mudanças que o corpo dela passou. A ex-BBB comentou que, pela primeira vez, consegue encontrar uma forma equilibrada para alcançar os resultados que deseja.

fotogaleria "Sempre fiz muitas dietas loucas e zero saudáveis por causa do balé e de outras pressões estéticas que a gente passa. Este ano comecei a fazer tudo certo com o acompanhamento médico por causa do Carnaval e vejo que fazendo o simples estou atingindo resultados que nunca consegui na minha vida", afirmou.

A influenciadora ainda recordou a pressão e críticas que sofreu por conta de sua imagem. "Sempre tive problemas com meu corpo, falaram dele em rede nacional e eu sofri muito. Pela primeira vez parece que as coisas se estabilizaram em relação a isso. Achei que neste ano eu iria voltar para as dietas loucas, quase entrei nessa cilada", citou.