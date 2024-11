Carolina Dieckmann curte dia de sol na piscina - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann curte dia de sol na piscinaReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 16:07 | Atualizado 28/11/2024 18:11

Rio - Carolina Dieckmann, 46 anos, aproveitou o dia de temperatura alta no Rio para pegar sol e se refrescar na piscina. A atriz mergulhou usando um biquíni com estampa de oncinha e postou algumas fotos no Instagram, nesta quinta-feira (28).

"O sol veio com força, né?", escreveu a atriz.

fotogaleria

Vários famosos elogiaram a beleza de Carol, entre eles Angélica e Leo Jaime. Bella Campos, que fará "Vale Tudo" com a atriz, comentou: "Doida para começar a gravar com você outra vez! "

Dieckmann está com oito quilos a menos para viver uma personagem no filme "Descontrole", dirigido por Rosane Svartman. Mesmo já tendo explicado sobre isso, muitos seguidores comentaram que ela está muito magra ao vê-la de biquíni.

"Qual a necessidade dessa magreza?", questionou uma. "Rosto lindo, mas está excessivamente magra. Só osso. Não gostei.", escreveu outra seguidora.