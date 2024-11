Marcelo Médici - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 17:23 | Atualizado 28/11/2024 17:59

Rio - Ator Marcelo Médici, de 52 anos, revelou ser casado há 28 anos com a mesma pessoa. O artista estreou na televisão no final da década de 90 e, apesar de toda exposição, ele conseguiu deixar a vida pessoa privada.

"Estou super bem, estou feliz, sou casado há 28 anos. Sou uma pessoa boa", disse o ator em entrevista ao videocast "Desculpa Alguma Coisa", comandado por Tati Bernardi.



Por mais que tenha falado sobre o estado civil, o humorista prefere não revelar a identidade da pessoa com quem é casado. O ator explicou que a exposição e a fama têm um preço e, por isso, ele prefere manter as pessoas que ama longe do olhar do público.



"Acho legal que as pessoas falem, não tenho nenhum problema com isso. Nunca escondi nada da minha vida. Mas eu fico pensando que algumas coisas precisam ser preservadas. Existe um preço de você ter essa exposição", pontuou.

Marcelo ainda reforçou que não tem problema nenhum em ser reconhecido pelo público, apenas não quer ter a vida pessoal questionada por todos. "Ando na rua, pego metrô, não tenho frescura nesse sentido, mas existe um preço de ter essa exposição", concluiu.