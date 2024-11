Grávida, Brunna Gonçalves exibe barriguinha na praia com Ludmilla - Dilson Silva/Ag.news

Publicado 28/11/2024 16:34 | Atualizado 28/11/2024 18:04

Rio - Grávida, Brunna Gonçalves , 32 anos, exibiu a barriguinha ao lado de Ludmilla, 29, nesta quinta-feira (28) na Praia da Reserva, na Zona Oeste. As duas mergulharam juntas no mar e se protegeram do sol com boné e óculos escuros.

Brunna fez ultrassom na quarta-feira (27), mas preferiu não saber o sexo do bebê. "Eu não quero saber, não tô nem olhando pra tela", comentou. Em postagem no Instagram, Lud compartilhou um clique de uma roupinha de bebê e falou sobre esse momento: "Ando tão feliz vendo essas coisas que nem sei", escreveu na legenda do story.