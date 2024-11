Boiadeira explicou suspeita de boicote no Grammy Latino 2024 - Reprodução de Vídeo / X

Boiadeira explicou suspeita de boicote no Grammy Latino 2024Reprodução de Vídeo / X

Publicado 28/11/2024 21:41

Rio - Durante participação no "PodPah" desta quinta-feira (28), Ana Castela entregou a suspeita de que tentaram boicotá-la nos bastidores do Grammy Latino 2024. Vencedora da categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja por "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)", a cantora detalhou o motivo de sua desconfiança.

fotogaleria

"Vou falar, estava achando que alguém queria boicotar nós...A gente chegou faltando 15 minutinhos pra ser a nossa categoria. A moça falou: 'Meu Deus, você precisa subir logo'. Falou em inglês, né? O moço traduziu. Aí eu subi, mas dentro do carro eu estava rezando pra Deus me dar tempo de chegar. Falei: 'Vou manter a calma, não vou ficar ansiosa, vou ficar tranquila'. A hora que eu sentei no banco do Grammy eu comecei a tremer muito. Aí parece que a ansiedade descarregou tudinho em mim naquela hora", disse.