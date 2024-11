Carla Diaz - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 19:11

Rio - Nesta quinta-feira (28), Carla Diaz completou 34 anos e dividiu com os seguidores alguns registros usando um biquíni preto e branco para comemorar a data especial. A atriz explicou o motivo de celebrar o mais novo ciclo de maneira diferente das anteriores.

fotogaleria "Esse ano não teve ensaio fotográfico com super produção, mas teve foto da dona Mara e está sendo um momento especial... Estou vibrando para que o novo ciclo seja repleto de saúde, paz e leveza. Esse ano quis comemorar de uma forma diferente, vim passar uns dias em um SPA, com a minha mãe e com o Chaplin! Estamos em conexão com Deus, com a natureza, e agradecendo por cada dia e pelo o que ainda virá" contou.

A ex-integrante do "BBB 21" fez uma reflexão sobre o último ano e demonstrou ansiedade para tudo que ainda irá viver. "Foram tantos desafios nesse último ciclo. QUE ANO! Vivi e aprendi muita coisa, ri, chorei, caí e levantei para que nessa nova fase estivesse bem mais forte. Afinal, faz parte de mim respirar e entender o que a vida quer me ensinar, e foi exatamente isso que fiz nesse ano inteiro. Meu coração está grato por tudo que me aconteceu! Estou pronta para essa nova etapa, para os novos desafios, para encarar os novos dias e o mais importante: tendo saúde, pessoas cheias de amor e carinho ao meu redor, e estando em paz comigo mesma."