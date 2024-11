Cintia Dicker - reprodução Instagram

Publicado 28/11/2024 16:45 | Atualizado 28/11/2024 18:02

Rio - A modelo e influenciadora Cintia Dicker desabafou, nesta quarta-feira (28), sobre maternidade e a experiência dela como mãe. Durante uma interação com os seguidores, Cintia compartilhou reflexões sobre a possibilidade de ter mais filhos com o marido, o surfista Pedro Scooby.

Casados desde 2020, o casal é pai de Aurora, de quase 2 anos. Durante o bate-papo, a influenciadora abriu o coração ao mencionar que sente receio de encarar outra gravidez. "Ela ainda é um bebê, estamos curtindo muito ela. Na verdade, eu acho que fiquei com medo depois de tudo que passamos com a Aurora. Graças a Deus, deu tudo certo, mas toda aquela ansiedade, aquele medo que passei de quando estava grávida... Eu acho isso deu uma bloqueada de não querer ter mais filhos", desabafou a modelo.Apesar do trauma e da decisão atual, Cintia ressaltou que o futuro ainda é incerto. "Tudo pode mudar, a gente nunca sabe o amanhã. Mas, no momento, minha resposta seria não [ter mais filhos]. Só de imaginar alguma coisa acontecer, ter que passar de novo por tudo que a gente passou, por mais certo que deu, dá medo. Então, não", afirmou.