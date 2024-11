Casal fez chá revelação para contar aos familiares o sexo do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 15:48 | Atualizado 28/11/2024 18:14

Rio - Lucy Ramos revelou, nesta quinta-feira (28), o sexo do primeiro filho que espera com o marido, Thiago Luciano. O casal, que já sabia o gênero do bebê, organizou um chá revelação ao lado da família em que cada integrante mordia um cupcake na busca por encontrar o recheio rosa ou azul. Os atores serão pais de uma menina.

fotogaleria "Aquele momento clássico dessa doce espera que é a gravidez: a revelação do sexo do bebê. Mas por aqui foi diferente, a surpresa foi para a família e para vocês! Nós, os papais, já sabíamos. Que essa princesa, já muito amada por todos, venha cheia de saúde", escreveu.