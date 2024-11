Cantor deu entrada em hospital após quadro inflamatório - Reprodução

Publicado 28/11/2024 23:09

Rio - Jorge Aragão, de 75 anos, deu entrada no Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (28) após apresentar quadro de colecistite aguda, uma inflamação da vesícula biliar. A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao Dia. O sambista irá passar por exames no local.

Devido ao problema de saúde, o cantor não poderá realizar a apresentação que faria no encerramento das comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo (1º), na Cidade do Samba. Em seu lugar, o evento escalou Xande de Pilares.

"O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada logo em breve, para voltar para sua rotina de trabalho. Agradecemos ao carinho, compreensão e respeito", informou a nota.