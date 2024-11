Gizelly Bicalho soltou o verbo sobre ex-aliada de ’A Fazenda 16’ - Reprodução/Youtube

Publicado 29/11/2024 22:11

Rio - Oitava eliminada de "A Fazenda 16", Gizelly Bicalho esteve no "Link Podcast" desta sexta-feira (29) e voltou a dizer que revelaria um suposto segredo de Luana Targino. De acordo com a advogada, sua ex-colega de confinamento estaria com medo de um fato que não foi mostrado ao público do reality show e ainda afirmou que Babi Muniz, Camila Moura e Flora Cruz sabem detalhes do ocorrido.

fotogaleria "Ela está com medo, porque sabe muito bem o que fez dentro da casa e , infelizmente, não passou pra vocês aqui fora. E aí, ela está desesperada porque está chegando a hora de sair. Já que você é tão machona assim, por que você não conta para quem precisa saber? O que você fez lá dentro, uma pessoa precisa saber. Só que não sou eu que vou contar. A Flora não vai contar. A Babi não vai contar", disparou Gizelly.

A ex-peoa explicou o motivo de ter ameaçado fazer essa revelação sobre a influenciadora enquanto ainda estava no reality rural. "Sabe por que eu fiz aquilo? Porque você acusou o Zaac de me assediar. O Zaac tem família. Eu entrei no meio para você calar a boca. Você sai falando tudo o que quer por aí achando que vai ficar impune. Você ameaçou o Fernando? [...] Você tem noção do que é isso? O que isso pode acarretar na vida da pessoa? Você é sem limites."

Confira: