Ana Clara faz topless em ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

Ana Clara faz topless em ensaio fotográfico Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 18:57

Rio - Ana Clara, apresentadora do "Estrela da Casa", recebeu uma enxurrada de elogios nesta sexta-feira (29) ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico no Instagram. Nos cliques, a ex-BBB aparece de topless, cobrindo os seios com as mãos, combinando o visual com uma saia jeans.



fotogaleria

Os registros, embora antigos, conquistaram amigos, fãs e colegas de reality show. "Que isso!", comentou Unna X. "Deusa", escreveu Vivian Amorim. "Tu é linda demais", disse Giovanna Pitel "Maravilhosa", resumiu um internauta.