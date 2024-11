Luan Santana oficializou união com Jade Magalhães - Reprodução/Instagram

Luan Santana oficializou união com Jade MagalhãesReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 17:27

Rio - Jade Magalhães abriu o álbum de fotos do casamento com Luan Santana, celebrado com a presença de familiares na mansão do artista, em São Paulo, na última quinta-feira. Segundo assessoria do artista, a cerimônia íntima contou com a presença dos pais da influenciadora, que vieram do Mato Grosso, e os padrinhos Bruna, irmã de Luan, e Pedro, irmão da noiva.

fotogaleria À espera da primeira filha, que se chamará Serena, a influenciadora comemorou a união com o sertanejo. "É lindo ver nossos sonhos se tornando realidade! Recém-casados", escreveu. O cantor também postou fotos do casamento e usou na legenda em emojis de aliança e um coração vermelho.

Luan Santana, de 33 anos, e Jade Magalhães, de 31, estão juntos, ao todo, por 16 anos. Ele tiveram um namoro de doze anos, que chegou ao fim em outubro de 2020 e reataram em fevereiro deste ano. Em julho, eles anunciaram a primeira gravidez.