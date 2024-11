Vera Viel via Instagram - Reprodução Instagram

Vera Viel via InstagramReprodução Instagram

Publicado 29/11/2024 17:00

Rio - Vera Viel mostrou, nas redes sociais, a cicatriz da cirurgia que fez, para tirar um tumor raro e maligno da coxa esquerda , e falou sobre as sessões de radioterapia, nesta sexta-feira (29). A modelo publicou um vídeo, no Instagram, contando que já está quase na metade do tratamento.