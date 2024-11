Daniel Rocha e Vitória Strada vão à praia juntos, mas evitam fotos após assumirem namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2024 21:39 | Atualizado 28/11/2024 21:45

Rio - Daniel Rocha, de 34 anos, e Vitória Strada, de 28, ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais. O casal tem mantido discrição no relacionamento, que dura cerca de três meses. O namoro foi revelado em outubro pela atriz Nívea Maria, colega de Daniel na peça "Norma".

O ator está no Rio de Janeiro comemorando seu aniversário, celebrado na última quarta-feira, dia 27, e aproveitou para ir à praia com Vitória. Ambos postaram fotos curtindo o momento, mas separados.



No início do mês, Vitória respondeu às críticas recebidas após assumir o namoro com Daniel Rocha, reforçando sua identidade bissexual. A atriz havia terminado, em julho do ano passado, um relacionamento de quatro anos com a também atriz Marcella Rica, com quem chegou a ficar noiva.



"As pessoas precisam entender que a bissexualidade existe." afirmou Vitória.