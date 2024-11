Alice Wegmann - reprodução Instagram

Publicado 28/11/2024 16:08 | Atualizado 28/11/2024 16:15

Rio - Alice Wegmann aproveitou uma pausa nas gravações do remake de "Vale Tudo" para se aventurar em Foz do Iguaçu, no Paraná. A atriz, que interpreta a jornalista Solange na nova versão da novela, fez uma trilha sozinha para alcançar uma cachoeira e renovar as energias antes das filmagens.