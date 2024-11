José Luiz Datena - Divulgação

Publicado 28/11/2024 13:42 | Atualizado 28/11/2024 13:47

Rio - José Luiz Datena não faz mais parte da Band. Após duas décadas de trabalho na emissora, o apresentador encerrou seu contrato. A decisão foi confirmada pela Band, que ressaltou o histórico do jornalista em programas como Brasil Urgente, além de sua atuação em coberturas esportivas e projetos de entretenimento.



“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento”, informou a emissora.A emissora já havia decidido que Datena não retornaria ao comando do Brasil Urgente. Desde a saída do apresentador, Joel Datena, filho do jornalista, assumiu o programa. O formato policial permanece sendo uma das atrações de destaque da grade da Band.“A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, finalizou a nota oficial.A saída de Datena ocorre após sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ele ficou em quinto lugar na disputa, com menos de 2% dos votos. Durante a campanha, o apresentador protagonizou um incidente envolvendo Pablo Marçal, adversário político, em que utilizou uma cadeira em um momento de tensão.Os próximos passos de Datena ainda não foram divulgados. O comunicador, no entanto, possui um histórico consolidado na televisão brasileira e não descarta novos projetos na área.