Criadora de conteúdo adulto se desentendeu com passageiros após voo atrasado - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 19:05

Rio - Andressa Urach foi uma das impactadas com os mais de 100 voos cancelados do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, devido ao forte temporal que atingiu a Zona Sul da cidade na sexta-feira. A criadora de conteúdo adulto vinha do Rio Grande do Sul e acabou brigando com outros dois passageiros por conta do estresse gerado pela situação.

fotogaleria "Acabei de chegar em São Paulo, voo atrasou, estou supercansada, bastante estressada. Como o voo atrasou, já entrei no avião um pouco irritada. Na hora que fui sentar - eu ia sentar na janela -, fui guardar a mala na parte de cima e tinha um rapaz que não andava, aí eu disse: 'Ou tu vai para frente, ou tu vai para trás'. Só que eu brava, já falei de uma forma 'diferente'", iniciou o relato.

"A mulher que estava sentada se irritou com a minha forma de falar. Fiquei olhando para a cara dela, esperando ela se levantar - ela viu que eu ia sentar ali, só que se fez de louca. Aí perguntei: 'Tu pode levantar?'; e ela: 'Tu fala direito'. Eu disse 'Vai encher o saco de outra, vai' e sentei. Bufando, brava".

Andressa Urach contou aos seguidores que viajou para São Paulo para realizar alguns exames e depois iria trabalhar. "Agora já estamos aqui, há mais de 40 minutos esperando a mala. Não só o voo atrasou, como a mala atrasou e eu ainda tenho gravação hoje", concluiu.