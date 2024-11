Carol Peixinho curte descanso na Tailândia: ’Antes de fechar as malas e voltar pra casa’ - Reprodução / Instagram

Publicado 30/11/2024 10:35

Rio - Carol Peixinho, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã deste sábado (30), registros curtindo o último dia de viagem na Tailândia. A ex-BBB e influenciadora digital decidiu aproveitar um momento de descanso no país asiático.

"O day off [folga] dos dreams [sonhos]. Antes de fechar as malas e voltar pra casa, um dia de descanso merecido", escrever Carol na legenda da publicação. No compilado de fotos, a influenciadora foi clicada enquanto renovava o bronzeado na beira da piscina.Com biquíni estampados e sem alças, ela mergulhou no mar e descansou nas areias em uma das praias da Tailândia. Para se proteger dos raios solares, a influenciadora usou boné e óculos escuros. Além disso, Carol se deliciou com vários quitutes.Internautas reagiram nos comentários da publicação. "Maravilhosa", elogiou uma usuária das redes sociais. "Carolzinha, aproveita ao máximo! Linda", expressou outra seguidora. "A água está com cara de fria, mulher. Prefiro o mar aqui da Bahia. Linda", brincou uma terceira pessoa, aos risos.