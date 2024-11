Jout Jout - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2024 11:06 | Atualizado 30/11/2024 11:28

Rio - A influenciadora Jout Jout voltou a dominar as redes sociais nesses últimos dias. O motivo? O podcast dos jornalistas Beatriz Trevisan e Chico Felitti, intitulado De Saída: A Vida Fora da Internet, revelou detalhes sobre o estilo de vida que a jornalista adotou após se afastar da internet há quatro anos. Desde então, Jout Jout escolheu viver no interior de Minas Gerais, onde formou família e reside em uma casa modesta, sem acesso à internet e bem distante dos grandes centros urbanos.

Nas redes, internautas criticaram o novo modo de vida da ex-influencer. Alguns apontaram que Jout Jout romantiza a pobreza. Outros internautas defenderam a youtuber, com o argumento de que ela está feliz com as escolhas pessoais da vida.



“Eu parei de fazer vídeos por motivos vários, mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais”, publicou Jout Jout numa rara menção pública.



“De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza com quem está ouvindo. Quando me percebi sem conteúdo, saí do mundo virtual com vontade”, concluiu.