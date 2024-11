Luiz Fernando Guimarães celebra 75 anos com festa e presença de amigos famosos - Reprodução / Instagram

Publicado 30/11/2024 09:44 | Atualizado 30/11/2024 09:51

Rio - O ator e humorista Luiz Fernando Guimarães completou 75 anos na quinta-feira (28) e comemorou ao lado de familiares e amigos famosos na noite desta sexta-feira (29). O marido do aniversariante, o empresário Adriano Medeiros, compartilhou registros da festa nas redes sociais.

"Noite memorável ao lado de amigos queridos pra celebrar os 75 anos do Luiz Fernando Guimarães. Foi incrível", escreveu Adriano na legenda da publicação. Na foto, o casal posou ao lado dos filhos, Olívia, de 11 anos, e Dante, de 12. O ator e o empresário adotaram as crianças, que são irmãos biológicos e naturais do Amazonas, em 2020.Carolina Dieckmann esteve presente na comemoração ao lado do marido, o empresário Tiago Worcman. "Querido, viva você", declarou a artista nos stories do Instagram. As atrizes Patricya Travassos, Helena Fernandes e Drica Moraes também comemoraram ao lado do ator.