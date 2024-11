Famosos vão a Argentina para a final da Libertadores - Reprodução / Instagram

Famosos vão a Argentina para a final da LibertadoresReprodução / Instagram

Publicado 30/11/2024 12:25 | Atualizado 30/11/2024 12:28

fotogaleria

O time carioca contará com o apoio do youtuber Felipe Neto. Ele viajou até a capital argentina com a namorada, a influenciadora Juliana Carvalho. O casal também aproveitou para turistar pela cidade, e posaram em clima de romance em um parque.Outro famoso que foi acompanhar o Fogão de pertinho foi o ator e humorista Marcelo Adnet. "Esse é o grande momento da nossa história! É muito especial sentir a emoção de cada botafoguense que tenho encontrado aqui em Buenos Aires! Estamos juntos e unidos para o grande dia", escreveu Adnet nas redes sociais.Helio de La Peña foi até Buenos Aires com a expectativa de ver o Botafogo campeão. O humorista foi acompanhado dos filhos, Antônio e João Couto, e da mulher, a fotógrafa Ana Quintella.Mas o Galo também vai poder contar com o apoio de torcedores ilustres, como o rapper Djonga. "Que cidade louca. Cheio de atleticano fica mais ainda", brincou o artista nos stories do Instagram. O ator Daniel de Oliveira também está na Argentina para torcer pelo Atlético. Além disso, o artista curtiu passeios por museus e parques.