Publicado 29/11/2024 18:36

Rio - A torcida do Botafogo está cada vez mais no clima da grande final da Libertadores. Na tarde desta sexta-feira (29), pelo menos mil alvinegros se concentraram no Lago de Regatas, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, e promoveram uma grande festa na véspera da decisão mais importante da história do clube.

A expectativa é de que a torcida do Botafogo seja maioria na final contra o Atlético-MG. Em apenas dois dias, os cariocas esgotaram os ingressos para o setor exclusivo do clube. Nas ruas da capital argentina, o que tem se notado é uma forte vantagem do Glorioso em relação ao Galo no número de torcedores.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (30), às 17h (de Brasília), pela grande final da Libertadores. Se conseguir superar o time mineiro, o Glorioso levantará o troféu mais importante da América do Sul pela primeira vez em sua história.