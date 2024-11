Em caso de título do Botafogo, Marlon Freitas é quem levantará a taça da Libertadores - Luis Robayo / AFP

Publicado 29/11/2024 16:18 | Atualizado 29/11/2024 16:42

Buenos Aires - Ao lado de Artur Jorge , Marlon Freitas também esteve presente na coletiva de imprensa desta sexta-feira (29). Capitão do Botafogo, o volante destacou seu papel de liderança dentro do elenco do Glorioso.

"Desde que me deram esse papel de líder, eu tenho tentado fazer o meu melhor. Sempre falo que a motivação vem de dentro. Não adianta o Marlon falar, o mister falar, se a motivação não vem de dentro. Ela vem de pessoas que dependem de você, que te esperam em casa com o objetivo alcançado. E mesmo se não vier, elas vão estar lá te esperando para te dar um abraço" comentou Marlon Freitas.

O camisa 17 também exaltou o momento vivido pelo Botafogo. Afinal, além da final da Libertadores, o clube é líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele revelou que demorou para acreditar que disputará a decisão do torneio continental

"É um momento histórico, eu estou muito feliz. Falei depois do jogo contra o Peñarol que a ficha não tinha caído ainda. Falei ontem com o Danilo (Barbosa) que hoje minha ficha caiu que estou na final da Libertadores. É desfrutar. Eu estou muito feliz por estar aqui, o grupo está muito feliz. Nosso ambiente é muito leve. É o melhor grupo que eu já trabalhei. Respeitando muito a equipe do Atlético, mas acredito que vamos fazer um grande jogo na final", disse.

Confira outras respostas de Marlon Freitas

Profecia de Artur Jorge

"Lutamos muito pra chegar até aqui. Acredito que, para muitos, era muito difícil o Botafogo estar em uma final de Libertadores hoje. Perdemos os dois primeiros jogos na fase de grupos e quando isso a chance de classificação acaba diminuindo muito. O mister (Artur Jorge) não estava nessas partidas, mas lembro como se hoje que a primeira fala dele foi: 'nós vamos classificar, pode acreditar'. E a gente acreditou. Trabalhamos sem escutar os ruídos de fora. Tem sido assim até hoje. Fazer o nosso melhor que os resultados vão aparecendo".

Apoio dos torcedores do Botafogo em Buenos Aires

"Responsabilidade muito grando pelo escudo que a gente carrega. Mas uma responsabilidade boa. Agradeço aos torcedores, os sacrifícios que eles fazem. Empenho e dedicação nunca faltou. A gente sempre vai lutar por eles, por nós, pela nossa família. A gente vai dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Sabemos que eles vão nos apoiar do primeiro até o último minuto. Tem sido assim nos jogos de casa, nos jogos fora, e acredito que aqui não vai ser diferente".

Distância da concentração

"É ruim ficar longe dos torcedores, mas eu acho que é um momento de preparação. Acredito que eles respeitam isso, sabem que é uma final decidida em detalhes. Precisávamos ajustar algumas coisas nos treinamentos também. O mais importante é que vamos estar juntos, conectados para podermos fazer um grande jogo e conquistar o objetivo".