Igor Jesus chegou em junho ao Botafogo e em poucos meses tomou conta do ataqueVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/11/2024 09:00

Rio - Centroavante de ofício, Igor Jesus deixou o futebol árabe na segunda janela de transferências deste ano e chegou ao Botafogo . Se antes estava "escondido" no continente asiático, atualmente é um dos protagonistas não só do finalista da Libertadores, mas também do futebol brasileiro. Os gols e as boas atuações, inclusive, o renderam convocações para a seleção brasileira, onde assumiu o ataque.

Com o marcante "Kamehameha" (golpe do personagem Goku no desenho Dragon Ball) como comemoração, conquistou rapidamente o coração dos alvinegros. Ele foi essencial em momento-chave da memorável campanha no torneio continental: nas oitavas, participou de três dos quatro gols do Glorioso sobre o Palmeiras.

Desde que entrou no time, no lugar de Tiquinho Soares, não saiu mais. Tomou conta da posição e, até aqui, disputou 27 jogos, balançou a rede oito vezes e deu cinco assistências.

Igor Jesus tem papel importante na retenção da bola no ataque, com alta capacidade e habilidade nos pivôs. Além disso, mostra boa leitura de jogo para fazer associações rápidas e dar velocidade aos companheiros, característica forte da equipe do técnico português Artur Jorge.

Vida antes do Botafogo

Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, o atacante de 23 anos foi revelado pelo Coritiba. Em 2020, rumou para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e já foi destaque: 21 gols e 11 assistências em 40 partidas disputadas.

Ele ficou por lá até a metade deste ano, quando chegou sem custos ao Botafogo, com quem havia assinado um pré-contrato em fevereiro. No clube asiático, vivia fase iluminada e sua temporada com melhor média de gols na carreira, 17 marcados em 25 jogos.

Oportunidade na Seleção



Com o destaque no Botafogo, Igor Jesus foi chamado para representar a seleção brasileira nos últimos compromissos de 2024. Dorival Júnior convocou o centroavante nas datas Fifa de outubro e novembro, o colocando no time titular em todos os confrontos no período.



Ele fez o gol da vitória por 2 a 1 no Chile, na estreia com a Amarelinha, e deu uma assistência para Luiz Henrique, companheiro no Alvinegro, na goleada por 4 a 0 sobre o Peru.



Inclusive, recebeu a lendária camisa 9 do Brasil nos duelos com Venezuela e Uruguai, os derradeiros deste ano pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Golpe final

Agora, Igor Jesus busca coroar a ótima fase na carreira marcando seu nome na história do Botafogo, de preferência balançando a rede para comemorar junto aos torcedores com o "Kamehameha" na final contra o Atlético-MG.



A decisão será no sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

*Reportagem dos estagiários Lucas Dantas e Theo Faria, sob a supervisão de Pedro Logato