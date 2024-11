Torcedores e Botafogo e Atlético-MG nas ruas de Buenos Aires - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Torcedores e Botafogo e Atlético-MG nas ruas de Buenos AiresLeonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 19:47

Argentina - O preto e branco tomou conta de Buenos Aires com milhares de torcedores de Atlético-MG e Botafogo, que farão a final da Libertadores neste sábado (30) no Monumental de Núñez. As torcidas vivem clima de paz e confraternização dias antes da decisão, com muita conversa sobre futebol, união e discursos de paz para deixar um grande exemplo.

Nas ruas do Caminito, localizado no bairro de La Boca, a reportagem do O DIA encontrou torcedores dos dois clubes em clima agradável. Com muita conversa sobre futebol, cerveja gelada e bons petiscos, o cenário é de absoluta harmonia. Frederico Bolivar, de 48 anos, torcedor e pré-candidato à presidência do Galo em 2023, destacou o ambiente.

Frederico Bolivar veste camisa totalmente preta do Atlético-MG Leonardo Bessa / Agência O Dia

"Eu vejo de uma forma muito positiva. A gente vive num momento de tanta intolerância e tem achado muito bonito, tem exaltado isso quando encontra torcedores do Botafogo. Eu acho que são duas torcidas que se parecem em vários aspectos, aspectos clássicos, camisa preta e branca, times de história e sofridos, e que nunca abandonaram. É muito bacana, muito bonito. Ganha um contorno final ainda mais emocionante, mais bonito. Você vê as famílias, as pessoas confraternizando... Isso valoriza ainda mais essa decisão da Atlético e Botafogo", disse.

Do lado do Glorioso, Vinicius Marques não escondeu a emoção de poder viver um clima decisivo e com bom ambiente. O torcedor do Botafogo destacou a amizade entre as torcidas nos últimos anos e como isso vem se repetindo em Buenos Aires.

Vinícius (á esquerda) com o uniforme número 1 do Botafogo Leonardo Bessa / Agência O Dia

"O que eu vejo é: diferente de outras finais, jogos importantes, o que estamos tendo aqui na Argentina é um exemplo muito legal. Pelo menos a princípio, não é? (risos). O botafoguense rindo, brincando com o atleticano, e eles do lado de lá também sacaneando a gente. No fim, todo mundo se encontra e bebe uma cerveja bem gelada antes dessa final. É o que vale muito. Claro, que o Botafogo vença essa Libertadores."