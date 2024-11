Artur Jorge é o treinador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge é o treinador do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2024 11:30 | Atualizado 28/11/2024 11:31

Rio - O Botafogo conta os dias, horas, minutos e segundos para disputar a primeira final de Libertadores da sua história. Os alvinegros lotaram as ruas de Buenos Aires desde o início da semana e comemoraram a vitória sobre o Palmeiras no Brasileirão direto da capital argentina. O técnico Artur Jorge destacou o apoio da torcida e ressaltou a importância para a decisão continental, no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez.

"O apoio da nossa torcida tem sido muito importante desde o primeiro dia. Fizeram uma grande festa em todos os jogos. Vimos, por exemplo, quando enfrentamos o Palmeiras em São Paulo, a quantidade de torcedores que já estavam aqui na Argentina e vibraram juntos também. Esperamos que todos apoiem o Botafogo porque temos o objetivo de conquistar o título", disse o treinador.

Após três empates consecutivos e encontrar dificuldades para criar contra times fechados, o Botafogo voltou a vencer após superar o Palmeiras por 3 a 1, na terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. Para o reencontro com o Atlético-MG após o polêmico embate pelo Brasileiro, o técnico Artur Jorge pretende manter o trabalho que tem sido realizado durante toda a temporada.

"Vamos continuar a acreditar naquilo que temos feito. Fizemos um trajeto desde o início da temporada e não desviamos dele em função de resultado. Sabemos o que queremos. O trajeto teve a disputa do título brasileiro e também da final da Libertadores, algo inédito na história do clube. Temos grande ambição para disputarmos (o título)", afirmou.

O Botafogo decide o título da Libertadores contra o Atlético-MG, no sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Glorioso disputa a final pela primeira vez na história e busca o título inédito, enquanto o Galo tenta o bicampeonato depois de 11 anos de conquistar a Glória Eterna.