Embarque do Botafogo para Buenos AiresDivulgação / Botafogo

Publicado 27/11/2024 18:01

São Paulo - A delegação do Botafogo embarcou direto de São Paulo, onde o clube carioca derrotou o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira, para Buenos Aires, nesta terça. O destaque foi a vestimenta bastante elegante que os alvinegros exibiram para ir até a capital da argentina.

Nas redes sociais, o Alvinegro divulgou imagens de vários jogadores e também do treinador Artur Jorge vestindo o traje de embarque para a decisão da Libertadores. O clube carioca irá encarar o Atlético-MG na final da competição.

Com a vitória sobre o Palmeiras pro 3 a 1, em São Paulo, o Botafogo ficou em ótima situação para conquistar o título do Brasileiro. Com três pontos de vantagem na ponta, o Alvinegro tem apenas mais dois compromisso até o fim da competição. O Alviverde também.

Na Libertadores, o Botafogo busca o título inédito em jogo único em Buenos Aires. Caso o jogo termine empatado haverá um prorrogação de mais 30 minutos. Em caso de não haver vencedor, o título será decidido nos pênaltis.