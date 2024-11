Luiz Henrique em participação em duelo entre Botafogo e Palmeiras - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2024 13:32

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, quebrou o silêncio em relação a polêmica entre ele e Hulk, que ocorreu na semana passado, no duelo entre o clube carioca e o Atlético-MG. O jogador do líder do Brasileiro pediu desculpas ao veterano.

"Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível como eu sou também. Temos que nos respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia. É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor", afirmou em entrevista à "TV Globo".

Após o empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo, na semana passada, em Belo Horizonte, o atacante Luiz Henrique foi expulso pela arbitragem por se envolver em uma grande confusão depois do apito final no Independência.

Posteriormente, Hulk, astro do Atlético-MG, acusou Luiz Henrique de ter menosprezado o time do Atlético-MG. Ex-jogador da seleção brasileira, o veterano cobrou que o jovem tenha mais humildade.

"Ele (Luiz Henrique) tem só cinco jogos pela Seleção e já acha que é craque. Ele não ganhou p*** nenhuma. Ele tem cinco chutes pela Seleção, eu passei sete anos e tenho humildade. Ele tem que correr pra caramba pra ser respeitado", afirmou Hulk.