Gregore fez um dos gols da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras - Vitor Silva/Botafogo

Gregore fez um dos gols da vitória do Botafogo sobre o PalmeirasVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/11/2024 09:20 | Atualizado 27/11/2024 09:21

chegou a 75% de chances de conquistar a taça, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Rio - O Botafogo deu um passo importante na corrida pelo título do Brasileirão. O Alvinegro venceu o Palmeiras por 3 a 1 , nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada, e disparou na liderança. Com a vitória,, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Já o Palmeiras, que iniciou a rodada na liderança, viu as chances de título despencar de 63,7% para apenas 24,1%, de acordo com a UFMG. Por outro lado, o Flamengo deu adeus ao sonho de conquistar o troféu após empatar sem gols com o Fortaleza , no Castelão, pela 35ª rodada. O Rubro-Negro está dez pontos atrás do líder e só tem nove em disputa.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo disparou na liderança, com 73 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa o segundo lugar, com 70. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, pela final da Libertadores.