Em 2017, Botafogo atropelou o Atlético-MG e avançou na Copa do BrasilVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 27/11/2024 07:00

Rio - O Botafogo vai a campo neste sábado (30), em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, em busca de seu primeiro título de Libertadores na história. O adversário será o Atlético-MG, equipe que costuma sofrer nas mãos do Glorioso em jogos de mata-mata neste século.



O histórico entre os finalistas em partidas de mata-mata conta com 12 jogos de 1964 a 2019, o último encontro. Neste recorte, são oito classificações do Botafogo no total, sendo seis de 2000 em diante.



Ainda que o último encontro eliminatório tenha sido vencido pelo Galo, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2019, com vitória de 1 a 0 no Nilton Santos e 2 a 0 no Independência, em Belo Horizonte, o cenário é ruim. O Botafogo dominou os outros seis confrontos.



Em 2007, o Alvinegro carioca levou a melhor nas quartas de final da Copa do Brasil em confronto marcado por polêmica, que repercutiu por alguns anos devido à arbitragem de Carlos Eugênio Simon. O Glorioso vencia por 2 a 1 e, aos 46 do segundo tempo, Alex Bruno derrubou Tchô dentro da área. Simon, de frente para o lance, deixou seguir e o placar classificou o time carioca. Ao fim, muitos protestos por parte dos jogadores do Galo.

Lance polêmico no Botafogo x Atlético-MG em 2007, pela Copa do Brasil Reprodução/Globoplay

No seguinte, o Botafogo avançou na mesma fase e eliminou o rival mineiro na primeira partida da Copa Sul-Americana - o mesmo aconteceu na primeira fase da competição continental em 2011. A freguesia já tomava conta do confronto.



Já em 2013, em duelos relevantes pelo choque entre Seedorf e Ronaldinho Gaúcho, classificação sem dificuldade do Botafogo para as quartas de final do mata-mata nacional: vitória por 4 a 2 no Maracanã e empate em 2 a 2 no Independência. O Glorioso voltou a eliminar o Galo da Copa do Brasil em 2017, com derrota por 1 a 0 em Minas e vitória por 3 a 0 no Rio.

Veja todos os confrontos de mata-mata entre Botafogo e Galo:



1964 - Botafogo eliminou o Atlético nas semifinais do Torneio Quadrangular de Belo Horizonte

1967 - Atlético eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Taça Brasil

1993 - Botafogo eliminou o Atlético na semifinal do Copa Conmebol

1994 - Atlético eliminou o Botafogo nas quartas de final do Brasileirão

1997 - Atlético eliminou o Botafogo na primeira rodada do Torneio Quadrangular de Brasília

2007 - Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2008 - Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2008 - Botafogo eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana

2011 - Botafogo eliminou o Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana

2013 - Botafogo eliminou o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil

2017 - Botafogo eliminou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2019 - Atlético eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana



Histórico total



Em todas as competições, foram disputados 83 jogos entre as duas equipes, com 36 vitórias do Botafogo, 27 do Atlético-MG e 20 empates. Em 2024, o Glorioso venceu no primeiro turno do Brasileirão por 3 a 0, no Nilton Santos, e empatou em 0 a 0 no último dia 20 de novembro.