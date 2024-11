Memes! Botafogo derrotou o Palmeiras em São Paulo - Reprodução / Internet

Publicado 26/11/2024 23:51 | Atualizado 27/11/2024 00:05

Rio - A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, nesta terça-feira, fez os torcedores alvinegros comemoram bastante nas redes sociais. Felizes com a retomada da liderança, os alvinegros fizeram memes para celebrar e também para ironizar os torcedores do clube paulista.

Com o resultado, o Botafogo assume a liderança da do Brasileiro com três pontos de vantagem, faltando apenas dois jogos para o fim da competição. O Alvinegro ainda irá disputar a final da Libertadores neste sábado contra o Atlético-MG, em Buenos Aires.